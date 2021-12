Corpo de Monarco é velado na quadra da Portela

Um dos mais importantes sambistas do país, Monarco morreu neste sábado aos 88 anos edit

247 - O corpo de Monarco, presidente de honra da Portela e símbolo do samba, está sendo velado neste domingo (12), na quadra da Portela. "Não era só um grande artista, mas também o guardião da memória da nossa escola', diz vice-presidente da escola de samba, Fábio Pavão. Monarco morreu no sábado, aos 88 anos.

"Era um gênio", comentou a cantora Marisa Monte, "um grande exemplo também, de conduta, de altivez, resgatando essa tradição dos grandes bambas."

O cantor e compositor Diogo Nogueira disse que Moarco é a própria Portela.

O velório é aberto ao público e tem previsão de terminar às 14h. O enterro está previsto para as 16h, no Cemitério de Inhaúma, na Zona Norte do Rio, informa o G1.

