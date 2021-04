Covid-19: cantor Orlando Morais, marido de Glória Pires, recebe alta de hospital

O cantor Orlando Morais informou que recebeu alta do hospital, após ser diagnosticado com a Covid-19 edit

247 - O cantor Orlando Morais informou, nesta quinta-feira (1), que recebeu alta do hospital, após ser diagnosticado com a Covid-19. O marido da atriz Glória Pires estava internado desde ao último dia 23 de março em uma unidade de saúde particular de Brasília (DF).

"Quero agradecer todos vocês, todos os profissionais. Quero que todas as pessoas que estejam passando por isso recebam o mesmo amor que eu recebi de vocês", disse ele em vídeo.

"Quero agradecer minha família, minha mãe, em especial, ao meu médico, aos meus filhos, meus irmãos. Quero agradecer à você, Glória [Pires]", acrescentou.

