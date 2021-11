Criador de Round 6 confirma segunda temporada da série na Netflix

Apoie o 247

Clube de Economia

Metrópoles - Round 6, série mais popular da história da Netflix, vai ganhar continuação. A informação é de Hwang Dong-hyuk, criador da produção. Em entrevista ao Associeted Press, o cineasta confirmou que já está em processo de planejamento da segunda temporada.

“Há tanta pressão, tanta demanda e tanto amor por uma segunda temporada. Então eu quase sinto que vocês não nos deixam escolha,” ressaltou Hwang. “Mas eu posso dizer que vamos ter, sim, uma segunda temporada. Está na minha cabeça no momento. Eu estou no processo de planejamento no momento”, completou o criador.

Leia a íntegra no Metrópoles.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE