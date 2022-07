Criolo saúda Anitta após declaração de apoio a Lula

Apoie o 247

247 - Durante a apresentação do novo festival de música em São Paulo, o The Town, da família do Rock in Rio, o rapper Criolo, embaixador do evento, cumprimentou a cantora Anitta por sua declaração de apoio ao ex-presidente Lula (PT).

Os artistas, disse ele, "precisam comunicar aquilo que acreditam e sentem. E, nesse momento, então, claro, todo momento é um momento de comunicar, mas neste momento, então, reticências".

Sem citar Jair Bolsonaro (PL) e seus apoiadores, o músico lamentou o posicionamento dos que defendem a volta da ditadura militar ou algo semelhante. "Tem gente que acha que tudo tem que ficar como tem que ser, igual como foi um tantão de tempo atrás. Quando a gente não podia mover nossas emoções pelas palavras".

