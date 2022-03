"Crise na Ucrânia é desculpa conveniente para russofobia", diz Paulo Coelho

Apoie o 247

RT - O romancista brasileiro best-seller Paulo Coelho se manifestou contra o aumento da russofobia após a operação militar de Moscou na Ucrânia.

O mundialmente famoso autor de 'O Alquimista' e 'Eleven Minutes' foi ao Twitter na sexta-feira para apontar que a "crise da Ucrânia" se tornou uma "desculpa conveniente para a russofobia".

Numerosos cidadãos russos que vivem no exterior enfrentaram abusos generalizados desde que Moscou decidiu enviar tropas para seu país vizinho no final de fevereiro para “desmilitarizar” e “desnazificar” o governo de Kiev e impedir o que chamou de “genocídio” perpetrado pela Ucrânia contra civis nas repúblicas separatistas de Donetsk e Lugansk.

As ações agressivas contra os russos foram muito além dos comentários ofensivos postados nas redes sociais.

As vítimas, que conversaram com a RT Russian no início desta semana, relembraram vários incidentes desse tipo nos últimos dias. Entre outras coisas, eles falaram sobre uma suástica supostamente desenhada em uma igreja ortodoxa na Islândia, crianças russas brigando com seus colegas noruegueses, uma mulher russa sendo negada serviço em um restaurante na Nova Zelândia e um músico sendo demitido de uma orquestra holandesa porque de sua origem.

Coelho também enfrentou muito calor por sua mensagem, já que os usuários de mídia social exigiram que ele condenasse a ofensiva russa como muitas outras celebridades internacionais. Ele também foi interrogado pelo uso da palavra “crise”, com seus críticos insistindo que ele deveria ter chamado os eventos na Ucrânia de “uma guerra não provocada e injustificada”.

Em sua resposta aos comentários, o escritor, que já vendeu milhões de livros na Rússia e na Ucrânia, deixou claro que sabe muito mais sobre os dois países do que eles.

“Eu estava em Lviv, Kiev, Odessa, Yalta, Chernobyl (Ucrânia). Percorri 10.000 km de trem de Moscou a Vladivostok (Rússia). Sim, há uma guerra: mas não culpe as pessoas comuns” , disse ele.

No início desta semana, Moscou bloqueou o Facebook e o Instagram por “extremismo” depois que a mídia informou que a Meta, proprietária de ambas as plataformas, permitiu “postagens sobre a guerra na Ucrânia pedindo violência contra invasores russos ou [para o presidente russo Vladimir] a morte de Putin”.

A repressão internacional à Rússia também afetou os atletas do país em várias disciplinas, que foram banidos de competições internacionais, e músicos mundialmente famosos como Valery Gergiev e Anna Netrebko, que perderam seus empregos na Alemanha.

A tendência assumiu algumas formas ridículas, como uma universidade italiana abandonando um curso sobre as obras do icônico escritor do século 19 Fiódor Dostoiévski de seu currículo, e gatos e cães russos sendo impedidos de participar de exposições no exterior.

