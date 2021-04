“Cristinas Cantam Teresa” ressalta a importância de valorizar artistas em vida

247 - Elen Cristina. Lilith Cristina. Thaís Cristina. Em comum, não apenas o segundo nome registrado ao nascer, mas também a sensibilidade, o sorriso e a coragem para encarar a vida. Essas características que também encontramos na grande artista, Teresa Cristina, que mostrou aos brasileiros o respiro que a música pode proporcionar em qualquer período da vida, são apresentadas em “Cristinas Cantam Teresa”, um espetáculo cênico musical.

Contemplado pelo Edital Proac Expresso Lei Aldir Blanc Nº 39/2020 “Produção e Temporada de Espetáculo de música com apresentação online”, realização do Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, “Cristinas Cantam Teresa” é um espetáculo cênico musical, que acontece de forma online, de 13 a 18/04, sempre às 20h, com transmissões ao vivo no site. Seguidas por bate-papo com as Cristinas, as apresentações trazem temas sensíveis e plurais de extrema importância para o movimento musical negro e feminino, que nasceu da seguinte reflexão: como podemos nos tornar referências de nós mesmas?

Teresa Cristina, que é conhecida por seus fãs como TT, dedicou seus últimos álbuns a homenagear grandes nomes da música popular brasileira, e mostrou cotidianamente, durante as madrugadas quarentenísticas, a beleza do extraordinário e a emoção com um encontro por ela inesperado. A singela interpretação tem como proposta agigantar a existência de uma mulher preta de luta, que mostrou como é simples ter dimensões maiores que o normal, além de celebrar e homenagear esta artista em vida.

“Cristinas fez com que eu me reconectasse com São Paulo, minha cidade natal, me fez enxergar beleza onde não imaginei que houvesse, fez com que eu mergulhasse intensamente em Teresa, mulher forte que rege o primeiro trabalho de Cristinas”, contou Elen Cristina.

A importância em celebrar artistas em vida se dá pela tentativa em desconstruir a maneira habitual em nos acostumarmos a homenagear personalidades mortas, até porque, muitas delas só foram reconhecidas como gigantes depois da morte. “ A gente descobre a cada etapa do processo formas diferentes de encarar o fazer artístico, e vem daí a importância de ter como referência a artista Teresa Cristina”, disse a artista Thais Cristina.

Cristinas

Elen Cristina é emoção, se deixa atravessar e atravessa quem se permitir. A artista que canta e toca pandeiro em rodas de samba desde 2018 se divide também, na arte de descobrir os fenômenos terrestres como estudante de geografia na Universidade Federal de Santa Catarina. Na poesia faz morada, acolhe, chora, sente. Movida pela fé na festa, é estrela de si mesma, escrevendo todos os dias sua trajetória, seja com suas escritas para o “Hora Poética” – canal do YouTube e IGTV, seja como integrante do coletivo “Geografia Paralela” – que busca produzir manifestações artísticas em espaços públicos.

Já Lilith Cristina é atriz, performer e artista da palavra. Estudante das artes na SP Escola de Teatro, tem um caminho artístico multidisciplinar que atravessa o teatro, a escrita e o audiovisual. A artista que é rio, além inundar, transbordar e atravessar qualquer fresta, faz parte do grupo ColetivA Ocupação. Seu desejo é existir criativamente, inventando o novo, com as extremidades do seu corpo. Não quer mais hackear espaços para existir, quer caminhar se apoiando nos sonhos dos seus ancestrais.

Thaís Cristina já foi dobradora de roupas, animadora de festa infantil, operadora de telemarketing, assistente de direção teatral, editora de vídeos de casamento, boleira e vendedora de maquiagem. É produtora de intelectualidade do caos e faz uso sempre que pode dá petulância de jovem, desde 2018 se dedica ao cenário cultural como produtora de artes cênicas e em 2020 começou a desbravar o mundo do audiovisual. Toda a sua jornada acadêmica e profissional é pautada no empoderamento de mulheres em cargos de liderança, por isso se especializou em comunicação social.

“As Cristinas não são somente intérpretes criadoras, a nossa voz é extensão de muitas vozes e sonhos. A palavra é uma tecnologia ancestral que invoca muitas vidas do presente, passado e futuro. Somos três, mas somos muitas, a gente se emociona o tempo inteiro, e divide uma com a outra as emoções do que significa três mulheres pretas escolherem cantar”, diz Lilith Cristina.

