Crítica: vazio, documentário na Netflix com Neymar só exalta ego do jogador

247 - O jornalista André Zuliani, no portal Na Telinha, aponta que o documentário “Neymar - O Caos Perfeito, sobre o craque do futebol que estreia na Netflix nesta terça-feira (25), talvez seja uma das maiores decepções no catálogo da plataforma. Vazia, a produção procura humanizar a trajetória do ídolo brasileiro, mas apenas exalta o ego de uma figura tão controversa quanto o jogador”.

“A série documental não é um retrato definitivo da trajetória de Neymar Jr. Nem deveria ser, dado o fato de ele estar prestes a completar 30 anos e com muita carreira ainda pela frente. O que mais surpreende nos três episódios é como tantas polêmicas e glórias acumuladas durante a sua vida pública parecem ter acrescentado pouco ou quase nada ao craque”, acrescenta.

De acordo com o jornalista, “nem mesmo a nítida vontade do jogador de se expor um pouco mais e a inclusão de inúmeras polêmicas nas quais se envolveu ao longo dos anos conseguem atingir o objetivo de humanizar a celebridade máxima que Neymar Jr. se tornou. Demérito não da produção e de seus criadores, mas da figura vazia que representa o ídolo”.

