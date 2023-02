Cultura anuncia R$ 450 milhões para o setor de audiovisual

Apoie o 247

Agência Brasil - O Ministério da Cultura anunciou hoje (16) um total de R$ 450 milhões para o setor audiovisual brasileiro. De acordo com a pasta, o montante deve viabilizar a realização de mais de 250 projetos cinematográficos em todas as regiões do país.

“Acabamos de aprovar um montante superior a R$ 8 milhões para a realização de novos projetos na Região Norte do país. Com essa aprovação, concluímos os resultados dos editais de cinema e podemos dar início à contratação de mais de 250 projetos cinematográficos de todas as regiões do Brasil. Os novos filmes chegarão às telas graças ao investimento superior a R$ 450 milhões no nosso audiovisual”, destacou a ministra da Cultura, Margareth Menezes.

Nas redes sociais, a ministra lembrou que a aprovação dos recursos configura a primeira ação do comitê gestor do Fundo Setorial do Audiovisual 2023, formado pela Agência Nacional do Cinema (Ancine) e pela Secretaria de Audiovisual.

