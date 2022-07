‘Cultura não é bico, é arte. E é emprego’, diz Lula no Rio

Em encontro com sambistas na quadra da Unidos da Tijuca, ex-presidente prometeu recriar o Ministério da Cultura. Amanhã, participa com aliados de grande ato na Cinelândia edit

Rede Brasil Atual - O ex-presidente e pré-candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu nesta quarta-feira (6) com representantes de escolas de samba do Rio de Janeiro. No evento, na quadra da Unidos da Tijuca, na zona norte, para falar e ouvir sobre propostas de políticas para o setor cultural. Lula se comprometeu a recriar o Ministério da Cultura (MinC). A pasta perdeu status de ministério e virou secretaria no governo Bolsonaro.

“Tenho conversado com diferentes setores da cultura, para que a gente defina de uma vez por todas que cultura não é bico, é arte. E também é emprego. E o povo da cultura precisa de respeito”, afirmou o ex-presidente. Ele ressaltou que o atual governo promoveu uma “política de destruição” no setor cultural.

Além de restaurar o MinC, Lula afirmou que pretende criar, como política pública, “comitês culturais” em todos os municípios do país. “Para que a cultura seja exercitada nas menores cidades. No interior, nas periferias, há uma capacidade cultural excepcional do povo brasileiro”.

“Somos uma cadeia muito rica em oportunidades. Mas os profissionais do samba, da economia criativa, precisam de espaço para trabalhar”, afirmou Celia Domingues, diretora da Federação Nacional das Escolas de Samba (Fenasamba). “Vamos levar o samba cada vez mais alto, que isso é a nossa vida. O samba é a identidade do nosso país, do nosso povo”, disse André Lara, neto da cantora e compositora Dona Ivone Lara.

O pré-candidato a vice de Lula, Geraldo Alckmin (PSB), também esteve no evento, ao lado do pré-candidato ao governo do Rio Marcelo Freixo (PSB), e o pré-candidato ao Senado André Ceciliano (PT). Nesse sentido, a ida de Lula ao estado também tem o objetivo de aparar as arestas da aliança local com o PSB. Isso porque o deputado Alessandro Molon, que é do partido, também pretende a vaga de candidato fluminense ao Senado.

Educação

Mais cedo, Lula, Alckmin, Freixo e Ceciliano se encontraram com reitores de institutos federais, universidades federais e estaduais no Rio de Janeiro. Os gestores reivindicaram a recomposição orçamentária para o setor, que vem sofrendo com cortes de verbas sob Bolsonaro. Além disso, também pleitearam a retomada da autonomia universitária, que foi violada durante o atual governo. Lula afirmou que, se eleito, pretende voltar a fazer da educação “uma prioridade”.

Juntos pelo Rio

Amanhã (7), Lula vai à Cinelândia, tradicional palco de manifestações no centro histórico, para o ato público “Sempre juntos pelo Rio”. O evento, a partir das 17h, marca o “esquenta” de Lula e aliados para mobilizar a população fluminense com o objetivo de derrotar o bolsonarismo no seu local de origem.

