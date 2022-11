Daniela Mercury e a preferência de Lula para o Ministério da Cultura

Apoie o 247

247 - “Quem conversou com Lula neste fim de semana saiu com a impressão de que é improvável que a cantora Daniela Mercury seja ministra da Cultura. Lula tem dito que prefere um nome técnico para a pasta, que será reativada em seu governo”, informa o jornalista Guilherme Amado em sua coluna no portal Metrópoles.

“Há, entretanto, gente trabalhando pela deputado Jandira Feghali e o ex-ministro Juca Ferreira”, acrescenta.

