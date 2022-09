Daniela Mercury enumera retrocessos da era Bolsonaro: "o Brasil não vai resistir a mais 4 anos de destruição" (vídeo)

Apoie o 247

247 - A cantora Daniela Mercury alertou nesta quarta-feira (14), para a retirada de direitos sociais pelo governo Jair Bolsonaro (PL), falta de investimentos na cultura e autoritarismo do candidato à reeleição.

"As universidades públicas sucateadas, os professores perseguidos, o fascismo, o autoritarismo, a xenofobia contra nordestinos, censura das artes, da cultura, da ciência. Cortes na saúde pública e áreas fundamentais. O Brasil não vai resistir a mais 4 anos de destruição. Seja resistência!", escreveu a artista no Twitter.

O governo Bolsonaro deu continuidade à PEC do Teto dos Gastos, aprovado na gestão de Michel Temer (MDB). O projeto proíbe o governo federal de fazer investimentos públicos. De acordo com a Proposta de Emenda à Constituição (PEC), o investimento público de um ano deve representa o do ano anterior, corrigido somente pela inflação.

