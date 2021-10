Data de nascimento de Paulo Gustavo agora é o Dia do Humor no estado do Rio

Apoie o 247

247 - O calendário oficial do estado do Rio terá uma nova data comemorativa: o Dia do Humor, a ser celebrado sempre em 30 de outubro, em homenagem ao nascimento do humorista Paulo Gustavo, que morreu em 4 de maio por causa da Covid-19. A informação foi publicada pela coluna de Ancelmo Gois.

O governador Cláudio Castro sancionou a lei que prevê a data comemorativa. De autoria do presidente da Alerj, André Ceciliano (PT), o texto da lei também festeja todos os artistas que vivem do gênero no país.

