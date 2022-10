Débora Bloch critica Regina Duarte por apoio a Bolsonaro

"Não tem como se surpreender com as atitudes da Regina Duarte", afirmou a atriz sobre a ex-secretária do governo edit

247 - No Festival do Rio na noite desta quinta-feira (6), a atriz Débora Bloch ,59, fez críticas à ex-secretária de Cultura do governo Jair Bolsonaro (PL) Regina Duarte. "É surpreendente ver uma atriz como ela se posicionar a favor desse governo. Uma artista com o histórico dela tomar uma posição tão contrária à arte, à cultura e a própria classe, é complicado".

"Não a conheço bem nem vejo as suas redes sociais, mas a gente fica sabendo das coisas. Não tem como se surpreender com as atitudes da Regina Duarte", complementou.

Bloch ainda condenou o desmonte da Cultura pelo governo Bolsonaro. "A cultura do Brasil está completamente abandonada e é primordial que tenhamos um Ministério da Cultura no próximo governo. É urgente e depois disso, a gente pode pensar nos projetos e nas políticas públicas".

No festival, a atriz estava vestida de vermelho e foi perguntada se o figurino era um recado de apoio ao ex-presidente Lula (PT). "Gosto de vermelho. Até porque o voto é secreto", comentou, entre risos.

