Dedé Santana diz que é absurdo pensar que ele apoia o fim da meia-entrada

247 - O ator Dedé Santana, que participou de encontro de artistas sertanejos com Jair Bolsonaro em Brasília nesta semana, não defende o fim da cobrança da meia-entrada —como alguns dos presentes. “É um absurdo dizer que eu estava lá pra defender isso. Eu nem estava sabendo”, disse ele em declaração ao jornal Folha de S.Paulo.

O humorista afirma que foi convidado há cerca de um mês para participar do encontro com Bolsonaro. Achava que artistas de diversas áreas estariam no evento —e não só os sertanejos. “Fui lá para falar sobre o circo. E o Bolsonaro disse que quer me escutar.”