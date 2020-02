Depois de 45 dias de estágio, Regina Duarte toma posse no dia 4 de março

247 - A atriz Regina Duarte tomará posse na Secretaria Especial da Cultura do governo de Jair Bolsonaro no dia 4 de março. A informação veio da assessoria de imprensa da atriz, de acordo com informações publicadas pela colunista Mônica Bergamo, do jornal Folha de S. Paulo.

Apoiadora de Bolsonaro desde a campanha, a artista foi convidada ao cargo após a exoneração de Roberto Alvim, demitido por divulgar vídeo com apologia ao nazismo.

A ida de Regina para o governo provocou polêmica na classe artística, principalmente depois que ela divulgou fotos de artistas que, supostamente, apoiavam o governo. Carolina Duarte foi a primeira a se manifestar contra o uso de sua imagem. Outros artistas também se posicionaram contra o uso das imagens, como Luiz Fernando Guimarães, Ary Fontoura e Maitê Proença.