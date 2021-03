"Depois desse discurso do Lula, Bolsonaro tinha que renunciar", afirma Marcelo D2

247 - O cantor Marcelo D2 repercutiu no Twitter nesta quarta-feira (10) o histórico discurso do ex-presidente Lula em São Paulo após a anulação de suas sentenças no âmbito da Lava Jato pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

D2 destacou que o discurso de Lula evidencia o abismo que há entre o petista e Jair Bolsonaro. "Depois desse discurso do Lula o Bolsonaro tinha que renunciar, pegar os pano de bunda dele e voltar para os negócios milicianos deles lá em Rio das Pedras", escreveu o artista.

Inscreva-se na TV 247, seja membro e compartilhe:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.