“Desconstrução do Brasil começa pela destruição da cultura”, diz Regina Zappa

247 - A jornalista Regina Zappa, em entrevista à TV 247, lamentou o incêndio na Cinemateca Brasileira , onde ficavam armazenados 1 milhão de documentos da antiga Embrafilme, como roteiros, artigos em papel, cópias de filmes e documentos antigos. Alguns tinham mais de 100 anos e seriam usados na montagem de um museu sobre o cinema brasileiro.

Para ela, a destruição da cultura nacional faz parte do projeto de poder de Jair Bolsonaro. “Se o projeto desse governo é desconstruir o País, você começa pela cultura, porque a cultura é a identidade do país e é por ali que você tem a soberania, o orgulho da nação. Então, para você destruir uma nação, você começa destruindo a produção cultural. Antes da pandemia já começou a haver um ataque à cultura, com essa história do marxismo cultural”, afirmou a jornalista.

“A produção cultural quando ela é boa, ela é sempre progressista, é a força de um povo. Tirando essa força você enfraquece, você consegue dominar, é como aquela história de dividir para dominar”, completou.

