Desfile da Portela é marcado por acidentes e problemas em fantasia

247 - A centenária Portela enfrentou problemas na noite desta terça-feira (20) na Marquês de Sapucaí. Houve transtornos com fantasias e acidentes na avenida.

O terceiro carro alegórico da escola bateu na frisa no setor 3 e paralisou o desfile, abrindo um buraco entre os setores.

Um exemplo dos problemas com as fantasias ocorreu com a porta-bandeira Lucinha Nobre, que viu sua peruca despencar no segundo módulo de julgamento, onde a comissão de frente também teve contratempos.

