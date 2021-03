Diagnosticado com Covid-19, Ator Paulo Gustavo é internado no Rio

Ator Paulo Gustavo foi diagnosticado com Covid-19 e está internado em um hospital do Rio de Janeiro após orientação médica edit

247 - O ator Paulo Gustavo foi internado em um hospital do Rio de Janeiro após ser diagnosticado com Covid-19. De acordo com reportagem do jornal O Globo, ele se submeteu à internação após ser orientado pelos médicos que queriam acompanhar de perto o seu estado de saúde.

Detalhes sobre o quadro de evolução da doença e sobre o local em que Paulo Gustavo foi internado não foram revelados pela assessoria do artista.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.