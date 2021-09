Dilma: morte de Mamberti priva o país de um dos maiores atores de nossa história e de um grande defensor da cultura

Ex-presidente se pronunciou em suas redes socias a respeito do falecimento do ator e ativista. “Mamberti lutou sempre pela democracia e se opôs decididamente à regressão política e cultural que atinge o Brasil”, destacou edit

247 - A ex-presidente Dilma Rousseff se pronunciou em suas redes socias a respeito do falecimento do ator Sérgio Mamberti, que também foi um dos fundadores do PT. O artista estava internado em um hospital da rede Prevent Sênior, na capital paulista, e faleceu nesta madrugada. Mamberti foi um dos maiores atores da dramaturgia nacional.

“A morte de Sérgio Mamberti priva o país de um dos maiores atores de nossa história e de um grande defensor da cultura brasileira. Mamberti lutou sempre pela democracia e se opôs decididamente à regressão política e cultural que atinge o Brasil desde o golpe de 2016”, disse.

Dilma ainda destacou que, “fundador do PT, foi a voz do partido em dezenas de vídeos. Foi um bravo militante do movimento Lula Livre. Tive o privilégio de tê-lo ao meu lado, atuando no Ministério da Cultura, e sentirei muita falta de sua força, criatividade e bom humor. Minha solidariedade à sua família”.

