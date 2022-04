Dilma Rousseff concede entrevista ao podcast de Mano Brown

Ao artista, a ex-presidente falou sobre sua infância, a relação com a família e sobre momentos marcantes de sua vida, como quando foi torturada na ditadura edit

247 - A ex-presidente Dilma Rousseff (PT) concede entrevista ao podcast do rapper Mano Brown, o 'Mano a Mano', em episódio que vai ao ar nesta quinta-feira (28) no Spotify.

A petista falou, segundo Guilherme Amado, do Metrópoles, sobre sua infância, a relação com a família e sobre momentos marcantes de sua vida política, como quando foi torturada na ditadura militar e quando sofreu golpe em 2016.

Dilma é a sexta convidada da segunda temporada do programa, uma produção Original Spotify. O ex-presidente Lula (PT) também já participou. Seu episódio foi o mais ouvido no Brasil em 2021 no Spotify.

