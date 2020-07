Diogo Nogueira adia live de Dia dos Pais após apresentar sintomas da Covid-19

O cantor e compositor decidiu suspender todas as atividades programadas para os próximos dias e está isolado em sua residência edit

247 - O cantor e compositor Diogo Nogueira apresenta sintomas de Covid-19 e decidiu suspender todas as atividades programadas para os próximos dias e está isolado em sua residência.

O sambista havia anunciado uma Live dos Pais para domingo, às 12h, para celebrar o Dia dos Pais e homenagear seu pai, João Nogueira, e seu avô João, o patriarca da família, violonista que tocou com Noel Rosa e Jacob do Bandolim.

O programa seria gravado em sua casa e exibido em seu canal no Youtube. No entanto, ao ser diagnosticado com sinais de Covid-19, a gravação foi adiada.

