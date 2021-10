Diretor assistente de 'Rust' diz que não fez inspeção completa na arma que deu a Alec Baldwin

Apoie o 247

247 - Diretor assistente do filme “Rust”, Dave Halls confirmou à polícia que não fez a inspeção completa da arma que entregou a Alec Baldwin antes do ator atirar na diretora de fotografia, Halyna Hutchins, que morreu. Segundo ele, a armeira do filme, Hannah Gutierrez-Reed, lhe entregou a arma aberta para que a inspecionasse, mas ele não checou todos os cartuchos.

"Ele avisou que deveria ter checado todas elas, mas não checou, e não conseguia se lembrar se ele girou o tambor da arma", diz o registro do depoimento, que foi publicado no The New York Times. Ele disse que se lembra de ter visto apenas três cartuchos.

O xerife do condado de Santa Fé, Adan Mendoza afirmou, em entrevista coletiva, nesta quarta-feira, 27, que investigadores recuperaram um projétil de chumbo que pode ter sido disparado da arma usada pelo ator Alec Baldwin.

A polícia acredita que o projétil veio da arma usada por Baldwin, mas testes ainda vão ser realizados. A bala foi recuperada pela equipe médica do ombro do diretor Joel Souza, que também foi atingido no incidente, mas não morreu.

A polícia confiscou cerca de 600 itens da produção, como três armas de fogo, uma delas a que acreditam ter sido usada por Baldwin, cerca de 500 balas, roupas e outros itens. Todos estes serão encaminhados para o laboratório de análises do FBI

O diretor assistente, Halls, já foi alvo de queixas anteriores por falta de segurança. Ele foi demitido da produção do filme "Freedom's Path" em 2019, após um acidente com uma arma que deixou uma pessoa da equipe ferida, de acordo com afirmação da Rocket Soul Studios para a CNN.

Segundo informações da Rocket Soul Studios, em 2019, Dave Halls trabalhava como assistente de direção de "Freedom's Path" quando uma arma "disparou inesperadamente'' no set, e fez um membro da equipe de som do filme "se retrair com a explosão". Após o ocorrido, Halls foi demitido.

"Halls foi retirado do set imediatamente e a arma cenográfica foi descarregada. A produção não voltou até que Dave estivesse fora do set. Um relatório sobre o incidente foi feito e registrado na época", disse a empresa.

"No final da produção no dia, Dave Halls foi oficialmente demitido e a razão da demissão foi dada a ele. Dave estava muito arrependido pelos acontecimentos, e entendeu o motivo de ser demitido. Um novo assistente de direção, assim como um novo especialista em armas foi contratado para o período principal das filmagens. A produção do filme terminou com sucesso", disse a empresa à CNN.

Ele também foi acusado por colegas no set de desrespeitar protocolos de segurança em relação aos equipamentos perigosos usados em cenas, bloqueios de saídas de incêndio e quando alguém se feria - além de ter um comportamento sexual impróprio, segundo declarações ao portal.

