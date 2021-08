Disco raro de Raul Seixas com Sérgio Sampaio tem 50º aniversário comemorado em evento

Para comemorar o 50º aniversário do álbum ‘Sociedade da Grã-Ordem Kavernista’, lançado em 1971 por Raul Seixas, Edy Star, Miriam Batucada e Sérgio Sampaio, a #ViradaSP Online organiza o show Sociedade da Grã-Ordem Kavernista edit

247 - Para comemorar o 50º aniversário do álbum ‘Sociedade da Grã-Ordem Kavernista’, lançado em 1971 por Raul Seixas, Edy Star, Miriam Batucada e Sérgio Sampaio, a #ViradaSP Online organiza o show Sociedade da Grã-Ordem Kavernista, segundo Radar da Veja.

O evento será apresentado no dia 21 de agosto, data da morte de Raul em 1989. Edy Star é o único sobrevivente dos ‘kavernistas’ e tocará com Sebastião Reis, Felipe Cordeiro e Tata Martinelli. A formação será acompanhada da banda Kurandeiros. Eles tocarão faixas do disco de 1971.

A transmissão, gratuita, será pela plataforma e aplicativo #CulturaEmCasa, por meio do link https://culturaemcasa.com.br/ .

