Discurso de Xi Jinping na cerimônia do centenário do PCCh é publicado em seis idiomas

Rádio Internacional da China - O discurso de Xi Jinping na cerimônia que celebrou o centenário do Partido Comunista da China (PCCh) já está disponível nos idiomas russo, francês, espanhol, árabe, japonês e alemão. A publicação foi feita recentemente pela Editora Central de Compilação e Tradução.

A manifestação do líder chinês foi traduzida pela Academia da História e Literatura do Comitê Central do PCCh.

Xi Jinping faz em seu discurso uma retrospectiva sobre os grandes resultados alcançados pelo povo chinês, sob a liderança do partido comunista, e proclama solenemente a realização do primeiro objetivo do centenário, que é a construção de uma sociedade moderadamente próspera.

No documento, o presidente chinês demonstra a firme determinação de continuar a desenvolver um socialismo com características chinesas e de uma potência socialista moderna, que constitui o segundo objetivo centenário.

A publicação em seis idiomas possibilita que leitores estrangeiros possam conhecer mais sobre a história e as realizações do PCCh.

