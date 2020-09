DJ Erick Morillo, do hit 'I Like to Move It', é encontrado morto em Miami

247 - O DJ Erick Morillo, conhecido pelo hit “I Like to Move It”, uma das músicas mais conhecidas do mundo que virou tema dos filmes Madagascar, morreu aos 49 anos de idade. A polícia encontrou o corpo do músico em Miami Beach, nos Estados Unidos. A causa da morte é desconhecida e ainda será investigada.

Ele trabalhou com Whitney Houston, Basement Jaxx e Macy Gray e, em setembro de 2017, participou do Rock in Rio. "I Like to Move It", sua obra mais famosa, é uma música de 1993 produzida por Morillo com o cantor de ragga de Trinidade e Tobago The Mad Stuntman (Mark Quashie).

Morillo enfrentava acusações de assédio sexual e chegou a ser preso no começo de agosto após um teste de DNA. A vítima foi dormir no apartamento do DJ após os dois tocarem juntos em um evento, em dezembro de 2019. Ela teria acordado nua com Morillo ao seu lado.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.