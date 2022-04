Documentário 3 Refeições, em exibição na TVT neste sábado, às 22h30

Apoie o 247

247 - Em exibição no Cine TVT (TV dos Trabalhadores) nesse sábado, dia 30 de abril, às 22h30, 3 Refeições é o registro documental do rompimento das fronteiras sociais e econômicas de 36 milhões de miseráveis brasileiros. Gente que saiu da extrema pobreza e ascendeu a um inédito cotidiano de dignidade cidadã.

Guiado pelas figuras de Antônio Conselheiro e Luiz Inácio Lula da Silva, o documentário parte da "Caravana da Cidadania Contra a Fome - Viagem ao Brasil Real", realizada em 1993, quando o ex presidente refez a viagem feita na infância, saindo de Garanhuns e chegando a São Paulo.

“Partindo das imagens colhidas por mim na CARAVANA DA CIDADANIA CONTRA A FOME, onde o presidente Lula inaugurou as históricas caravanas, o filme narra a sua viagem de Garanhuns a São Paulo, a mesma trajetória que fez aos 8 anos, fugindo da fome com a mãe e os irmãos”, relata a diretora Maria Maia.

O longa foi filmado em Monte Santo e Canudos, na Bahia, mesma região que Euclides da Cunha visitou e descreveu em Os Sertões e onde Glauber Rocha filmou Deus e o Diabo na Terra do Sol.

Com imagens históricas, o filme mostra Lula nos comícios com o povo e em conversas ao pé do ouvido, onde ele, segundo a cineasta, escutava as demandas do sertão.

3 Refeições percorre ainda a década de políticas públicas contra a fome no Brasil, a partir de 2003, entrevistando personalidades que sobressaíram nessa luta, entre eles João Pedro Stédile, Patrus Ananias, Tereza Campello, Maria Laura, Tereza Cruvinel, Maria Coeli, Samuel Pinheiro Guimarães, Concita Maia e o produtor Luís Carlos Barreto.

O filme foi selecionado no Festival de Cinema Brasileiro de Los Angeles, em 2020, e é de uma atualidade incisiva para a compreensão do que acontece hoje no país. Exibição nos canais da Rede TVT no YouTube e Instagram.

