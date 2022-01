Documentário que retrata luta dos Uru-Eu-Wau-Wau contra grileiros, em Rondônia, vence o Prêmio Especial do Júri do Sundance

Apoie o 247

ICL

247 - O Festival de Sundance, uma das maiores premiações do cinema independente no mundo, premiou o documentário "The territory", sobre a luta do povo Uru-Eu-Wau-Wau contra a invasão de seu território em Rondônia, nas categorias Prêmio do Público e Prêmio Especial do Júri para Arte Documental.

O documentário é dirigido pelo cineasta norte-americano Alex Pritz e coproduzido por Darren Aronofsky e acompanha como jovens líderes indígenas e ativistas ambientais arriscam suas próprias vidas para defender áreas de proteção da ocupação ilegal de fazendeiros, extrativistas e mineradores e compõe uma crítica à política ambiental do governo de Jair Bolsonaro.

PUBLICIDADE

Announcing the Audience Award: World Cinema Documentary pic.twitter.com/nt48hoXPDj — SundanceFilmFestival (@sundancefest) January 28, 2022