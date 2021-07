Documentário sobre o Sonho Chinês tem estreia mundal em Pequim

Rádio Internacional da China - Ocorreu na terça-feira (13) em Pequim a estreia mundial do documentário A Long Cherished Dream, que se concentra no momento importante da conclusão da construção de uma sociedade moderadamente próspera, contando vividamente as histórias do povo chinês na jornada para a prosperidade.

Cada protagonista do filme, como secretário do Partido da aldeia, caminhoneira, acrobata e empresário privado, conta como sua vida mudou com seus próprios esforços, apresentando as grandes transformações na sociedade chinesa no processo da construção de uma sociedade moderadamente próspera.

Segundo o diretor do documentário, Malcolm Clarke, vencedor do Oscar, o crescimento da China é muito importante e notável, mas apenas alguns cineastas contam histórias chinesas por meio de perspectivas ocidentais, oportunizando explorar algo único e muito significativo historicamente.

