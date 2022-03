"Dostoiévski explica a alma russa e também Vladimir Putin", diz Flávio Ricardo Vassoler

"Existe uma tradição messiânica no pensamento russo e a visão de que a Rússia poderá superar o Ocidente", afirma edit

247 – O escritor Flávio Ricardo Vassoler, autor do livro "Diário de um escritor na Rússia" e um dos maiores especialistas do Brasil em Dostoiévski, afirma que o escritor explica a alma russa e também Vladimir Putin. "A dimensão de um líder forte é identitária na Rússia", disse ele ao jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247. "Enquanto o Brasil tem complexo de vira-latas, existe uma tradição messiânica no pensamento russo e a visão de que a Rússia poderá superar o Ocidente", afirma.

Vassoler também afirma que Dostoiévski via a Rússia como uma barricada contra o capitalismo e acrescenta que Putin tenta encontrar um denominador comum entre czarismo e União Soviética, valorizando todos os líderes fortes que fizeram parte da história russa.

