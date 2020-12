Duvivier, Diogo Nogueira, Clarice Niskier e Mario Adnet e Banda animam final do “Talentos 2020” de bancários da Caixa

Vencedores do concurso serão revelados em live que começa às 19h deste sábado. Encontro virtual será transmitido pelas redes sociais da Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal (Fenae) edit

Este sábado (5) promete ser animado nas redes sociais da Federação Nacional das Associações do Pessoal Econômica Federal (Fenae). Sob o comando de Gregório Duvivier, serão conhecidos os vencedores do concurso “Talentos 2020” — promovido pela federação e as representações dos empregados do banco nos 27 estados (Apcefs) para revelar as habilidades artísticas dos trabalhadores da Caixa, em todo o país. O encontro virtual ainda será animado pelo cantor e compositor Diogo Nogueira e a atriz Clarice Niskier, além de Mario Adnet e Banda.

A live começa às 19h e será transmitida pelo Facebook e o Youtube da Fenae. “Este ano, por causa da pandemia do coronavírus, a torcida vai acontecer na casa dos participantes, de onde conhecerão os vencedores das oito modalidades do concurso cultural”, destaca o presidente da federação, Sergio Takemoto.

Nesta edição do Talentos — realizado anualmente pela Fenae e as Apcefes — 1.063 concorrentes inscreveram 3.297 obras nas quatro categorias: Imagem (Foto e Filme), Artes Visuais (Desenho/Pintura e Desenho Infantil), Literatura (Contos/Crônicas e poesia) e Música (Composição e Interpretação). Um total de 489 aposentados participam do concurso. A maioria dos participantes é formada por associados às Apcefs.

Estarão nessa fase final o primeiro colocado em cada modalidade, por estado. Serão anunciados e premiados os três primeiros colocados em cada modalidade, de forma intercalada com as apresentações musicais. Haverá também depoimentos de diretores da Fenae.

“Por conta da pandemia, tivemos de realizar todo o concurso deste ano de forma virtual. Mas, isso não tirou a empolgação dos participantes e batemos mais um recorde de inscrições, em 2020”, comemora o diretor Sociocultural da federação, Nilson Moura Júnior. “Para esta final, estamos preparando um evento especial que valorize todo o talento e a sensibilidade artística dos empregados do banco”, emenda. “O Talentos é uma das formas encontradas pela Fenae de promover o bem-estar do pessoal da Caixa”, reforça Sergio Takemoto.

O concurso está na quinta edição. Este ano, as revelações dos três trabalhos vencedores em cada estado ocorreram em quatro grandes encontros virtuais, por categorias. Pelas lives das etapas estaduais passaram artistas como Carlinhos Brown, Leila Pinheiro, Daniela Mercury, Zeca Baleiro, Tereza Cristina, Diogo Oliveira, Elisa Lucinda, Milton Hatoum e Yamandu Costa, entre outros grandes nomes da cena cultural brasileira.

SOLIDARIEDADE — Quem acompanhar a final do Talentos 2020 também terá a oportunidade de fazer doações ao Movimento Solidário, programa de responsabilidade social da Fenae e das Apcefs que beneficia, com projetos de desenvolvimento sustentável, famílias carentes do município de Belágua (MA).

