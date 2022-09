Duvivier ironiza Ciro Gomes após decisão de processar perfil satírico no Twitter

Apoie o 247

247 – O humorista Gregório Duvivier criticou o candidato Ciro Gomes, após o pedetista decidir processar o perfil satírico "Jairme" no Twitter. A campanha de Ciro argumenta que o filtro utilizado pelo perfil “está usurpando a identidade gráfica e o slogan de campanha”. Segundo a ação, o filtro poderia utilizar a expressão “prefiro Lula” com as mesmas cores que foram empregadas nas peças de propaganda do PDT. “Há um nítido ardil de criar artificialmente, de má-fé um estado mental, emocional, passional que não corresponde à realidade, pois, de forma capciosa passa para os eleitores que a campanha de Ciro está agora apoiando Lula". Confira a reação de Duvivier:

Que vergonha inenarrável está passando o Monsieur Cireau Gommes. A ultima foi processar a Jairme por uma paródia. O sr não tem mais nada a fazer, sr. @cirogomes? NADA? Que vexame https://t.co/nheY30btc7 September 17, 2022

