“É fora Bolsonaro e o bolsonarismo”, diz Marieta Severo

Metrópoles - Após dois anos de angústias trazidas pela pandemia, ataques virtuais e um AVC sofrido pelo seu companheiro, Aderbal Freire-Filho, Marieta Severo conversou com a Marie Claire sobre sua vida íntima e visão sobre o momento atual do país. A atriz, que se mantém firme graças ao amor e suas relações, falou sobre as dificuldades trazidas nos últimos anos, sua trajetória pessoal e artística, amor, carreira, espiritualidade e um assunto que tem rondado muito a sua vida: o etarismo.

Falando de política, ela compara a angústia de agora com a que viveu na ditadura; sugere que a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos sossegue e declara seu voto nas eleições presidenciais de 2022 em Lula. Quando perguntada sobre o seu desejo para o ano, Marieta manifesta: “Fora Bolsonaro. E não é só fora Bolsonaro, é fora Bolsonaro e o bolsonarismo.”

