Editora cearense vai lançar biografia inédita de Moraes Moreira além de outros dois livros do artista

247 - A obra biográfica “Moraes Moreira - De cantor para cantador”, escrita por José Walter Pires e o cordelista e jornalista potiguar Crispiniano Neto, que reúne detalhes do processo de surgimento e glória na carreira do cantor e compositor Moraes Moreira, deve ser publicada ainda neste ano. A informação é do portal Diário do Nordeste.

A Imeph, casa editorial do Ceará, que esteva à frente de outra publicação de Moraes, ficou responsável pelo projeto.

A casa editorial também vai publicar outros dois livros, de autoria do artista: "A Lenda do Pégasus", infantil, de coautoria de Jorge Mautner e ilustrado por Silvana Menezes, artista mineiro; e outro, ainda sem título, com poemas selecionados pelo cantor.

"Poder publicar a biografia de Moraes em vida já era uma honra; agora, é uma missão", diz Lucinda Marques, Idealizadora da Imeph, mesmo sem previsão de lançamento.

