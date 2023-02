Editoras empacotam livros e esvaziam loja da Livraria Cultura após falência

Justiça decreta falência da Livraria Cultura. Triste. A loja de SP, no Conjunto Nacional, está sendo desmontada. Ocupou o lugar do antigo Cine Astor, em 2006. Ótimas lembranças de ambos. Qdo as coisas da nossa memória vão morrendo, morremos um pouco. Até o dia em q tudo coincide. pic.twitter.com/CFlfm3skQk