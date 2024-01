Efeito Taylor Swift: cantora impulsionou setor de serviços no Brasil em novembro, quebrando sequência de três meses em queda

Apoie o 247

247 - A presença da cantora Taylor Swift no Brasil não se limitou apenas aos palcos, mas também reverberou positivamente no setor de serviços do país, interrompendo uma sequência de três meses em queda. Segundo dados divulgados nesta terça-feira (16) pelo IBGE, a movimentação econômica gerada pelos shows da cantora contribuiu para o primeiro avanço no setor de serviços desde julho, destaca a CNN.

O gerente da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), Rodrigo Lobo, destacou que uma das maiores influências no resultado foi o segmento de "outros serviços prestados às famílias", especialmente impulsionado pelo crescimento da atividade de espetáculos teatrais e musicais durante os shows de Taylor Swift no país.

No mês em que a cantora esteve em terras brasileiras, o setor de serviços registrou um avanço de 0,4%, sendo que o grupo de serviços prestados às famílias cresceu expressivos 2,2%, após uma queda de 1,8% em outubro. >>> Setor de serviços do Brasil volta a crescer em novembro, diz IBGE

“As últimas três taxas negativas reduziram os ganhos, mas o resultado de novembro coloca o setor bem acima (10,8%) do patamar pré-pandemia”, avaliou Lobo.

O impacto econômico positivo não é exclusividade do Brasil, já que a "Efeito Swift" também se manifestou nos Estados Unidos. Com uma turnê que se estende até março de 2024, Taylor Swift é projetada para se tornar a primeira artista a faturar US$ 1 bilhão em uma única turnê.

Além de movimentar seu próprio sucesso financeiro, a cantora também deixa sua marca nas economias locais por onde passa. Nos Estados Unidos, a influência de Swift foi tão significativa que ela foi mencionada no Livro Bege do Federal Reserve, o banco central do país, por impulsionar a recuperação do turismo em locais como Filadélfia, Cincinnati e Chicago.

