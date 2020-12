Elba Ramalho pede rescisão de locação de sua casa por festa durante pandemia

Elba Ramalho também pretende entrar com processo na Justiça contra quem alugou a residência entre os dias 25 de dezembro e 4 de janeiro edit

247 - A cantora Elba Ramalho, cuja casa em Trancoso, na Bahia, foi usada para realizar uma festa, quer a rescisão do contrato de aluguel com os inquilinos. "Elba solicitou a retratação e a rescisão do contrato de locação", disse o agente da artista ao UOL.

Elba também pretende entrar com processo na Justiça contra quem alugou a residência entre os dias 25 de dezembro e 4 de janeiro. Na noite de terça-feira, 29, a polícia local interrompeu uma festa na casa que estava alugada para turistas.

Segundo ela, alugar a casa no fim de ano é uma prática tradicional.

