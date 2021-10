Em carta, Xi Jinping parabeniza arqueólogos chineses

Mensagem do presidente da China é dada no contexto da chegada dos 100 anos da descoberta da cultura Yangshao e da arqueologia moderna chinesa edit

Rádio Internacional da China - Concernente à chegada dos 100 anos da descoberta da cultura Yangshao e da arqueologia moderna chinesa, o secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh), presidente do país e presidente da Comissão Militar Central, Xi Jinping, enviou uma carta de congratulação a todos os arqueólogos do país.

Xi Jinping espera que os arqueólogos chineses reforcem seu senso de missão e de responsabilidade e que continuem explorando o desconhecido. Segundo o presidente, os profissionais precisam se esforçar para construir uma arqueologia de característica e de estilo chinês, com a finalidade de melhor apresentar a civilização chinesa, levar adiante a cultura tradicional do país e contribuir para a realização do sonho chinês da grande revitalização da nação.

A Sessão em Comemoração do 100º Aniversário da Descoberta da Cultura Yangshao e da Arqueologia Moderna Chinesa foi inaugurada no domingo (17) na cidade de Sanmenxia, na província de Henan. O evento é co-organizado pela Academia Chinesa de Ciências Sociais, pela Administração do Patrimônio Cultural Nacional e pelo Governo Popular da Província de Henan. Em outubro de 1921, as ruínas de Yangshao foram descobertas no distrito de Mianchi, na província de Henan, o que marca o começo da arqueologia moderna da China.

Tradução: Joaquina Hou

Revisão: Erasto Santos Cruz

