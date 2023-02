Em Lisboa, Lula dará Prêmio Camões para Chico; ato foi vetado por Bolsonaro

"Tanto o Palácio do Planalto quanto o Itamaraty confirmaram que o evento está marcado para ocorrer na capital portuguesa", informa o jornalista Jamil Chade edit

247 - “O presidente Luiz Inácio Lula da Silva irá entregar o Prêmio Camões ao compositor e escritor Chico Buarque em Lisboa, no final de abril. O prêmio, um dos principais da língua portuguesa, tinha sido concedido ao brasileiro em 2019”, informa o jornalista Jamil Chade em sua coluna no portal UOL.

“O anúncio foi feito no dia 21 de maio na sede da Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro, pela então presidente da instituição, Helena Severo.Mas o então presidente Jair Bolsonaro se recusou a assinar o documento que chancelava a premiação por parte do governo brasileiro”, acrescenta.

De acordo com o jornalista, “agora, Lula vai aproveitar um convite feito pelo presidente português, Marcelo Rebelo de Souza, para uma viagem oficial para Lisboa no aniversário da Revolução dos Cravos (25 de abril) para também encerrar a polêmica sobre o Prêmio Camões”.

