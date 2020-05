Em live, Anitta bate boca com deputado sobre direitos autorais (VÍDEO)

Proposta do deputado Felipe Carreras (PSB-PE) diminui de 10% para 5% o percentual do valor que os empresários de eventos arcam com direitos autorais. O parlamentar é sócio da produtora Festa Cheia Produções e Propaganda LTDA. "Eu não encaro como se você estivesse do nosso lado (os artistas)", disse Anitta edit

247 - A cantora Anitta e o deputado federal Felipe Carreras (PSB-PE) bateram boca por causa de uma emenda à Medida Provisória n° 948, de 2020. Segundo a proposta do parlamentar, cai de 10% para 5% o percentual do valor que os empresários de eventos arcam com direitos autorais - o dinheiro do cachê dos artistas vai para o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição).

"Eu estou do lado de vocês, é uma via de mão dupla", afirmou o deputado, sendo cortado pela cantora.

"Eu não encaro como se você estivesse do nosso lado (os artistas). Porque assim, como eu te falei, esse é um momento que não condiz, principalmente na MP 948, que é uma MP de urgência, que é sobre a toda a dificuldade que todas essas pessoas estão passando nesse momento de coronavírus... Usar essa MP de urgência para colocar essa questão de direito autoral, é uma coisa que não faz muito... Que não é o momento", rebateu.

A artista continuou suas críticas. "Para mim, só é diálogo quando a gente tem a opção antes de a coisa ser feita. Se a gente não tivesse sempre fiscalizando e vendo o que tá rolando, a gente não ia ter a oportunidade de lutar para reivindicar isso", afirmou.

Depois ela terminou a live. "Agradeço demais a sua disponibilidade de tempo...", mas foi interrompida por Carreras.

"Em primeiro lugar, estou à disposição do diálogo. Em segundo lugar, eu falei com a representante do Ecad que tem a outorga, que fala por vocês, porque eu não consigo falar com todo mundo. Com você eu posso falar amanhã, depois, com outros artistas, estou à disposição. Estou à disposição do diálogo, estou do lado de vocês...", disse ele.

A artista retrucou. "Eu não acho que você esteja, e essa é uma coisa que a gente não vai concordar, e a gente não vai acabar esse debate jamais. Então, obrigada pelo seu tempo, a gente continua aí lutando, você puxa daí, a gente puxa daqui, e vamos ver o que acontece", disse a cantora, contrariada.

