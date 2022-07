Anitta pede para Lula apoiar legalização da maconha

Apoie o 247

247 - A cantora Anitta, que na segunda-feira declarou voto em Lula no primeiro turno, pediu, em live com o rapper Filipe Rett nesta terça-feira (12), que o ex-presidente petista e líder das pesquisas presidenciais apoie a legalização da maconha.

No bate-papo com Rett, a artista fez um discurso favorável à liberação das drogas, conforme registrado pela Folha de S. Paulo: "Acho que proibir as drogas não faz com que as pessoas parem de usar. Em vez de estarem colaborando com essa guerra na favela que só mata o pobre, gente que não tem nada a ver com isso e só deixa rico esse povo que não paga imposto e que lava dinheiro, tinha que virar empresa, gerar emprego. Eu sou a favor de virar tudo empresa legalizada", afirmou.

"(Tem que) colocar igual no cigarro: Se fumar, acontece isso e isso. Quer se foder? Então se fode aí. Se beber, acontece isso e isso. Quer se foder, então vai. Cada um com seu direito. A mulher quer abortar, aborta", complementou Anitta.

A cantora, então, convocou o ex-presidente Lula a apoiar esta causa: "Será que o Lula apoia isso, gente? Apoia essa legalização aí para nós."

