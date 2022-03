Em meio a conflito com a Rússia, leitura dramática retrata guerra de independência da Ucrânia

Apoie o 247

247 - No contexto da guerra entre Rússia e Ucrânia, iniciada em 24 de fevereiro de 2022, uma leitura dramática do ator Alexandre Borges retrata a primeira guerra de independência dos ucranianos, conflito que durou de 1917 a 1921.

Convidado pela Folha de S.Paulo e dirigido por Nelson de Sá, Borges lê trechos de duas cenas da peça “Os Dias dos Turbin”, de Mikhail Bulgákov (1891-1940).

“Os Dias dos Turbin” estreou em 1926 no Teatro de Arte de Moscou. Criticado na imprensa soviética, chegou a ser tirado de cartaz por três anos, mas retornou e, até 1941, somou 987 apresentações.

Os combates resultaram na divisão da Ucrânia entre a República Socialista Soviética da Ucrânia bolchevique, a Polônia, a Romênia e a Checoslováquia.

A gravação foi no Teatro de Arte Israelita Brasileiro (Taib), na Casa do Povo, no Bom Retiro, em São Paulo, em 19 de março.

