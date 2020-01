Em novo ataque à cultura, presidente da Casa de Rui Barbosa exonera diretores

Em um novo ataque à cultura pelo governo Jair Bolsonaro, a presidente da Casa de Rui Barbosa, Letícia Dornelles, afilhada política do pastor Marco Feliciano, exonerou quatro chefes do centro de pesquisas da fundação , além do diretor do departamento, Antonio Lopes edit

247 - A presidente da Casa de Rui Barbosa, Letícia Dornelles, afilhada política do pastor Marco Feliciano, deu início a era Jair Bolsonaro na fundação de fomento à cultura. Segundo reportagem do blog do jornalista Lauro Jardim, nesta quarta-feira (8)foram exonerados quatro chefes do centro de pesquisas , além do diretor do departamento, Antonio Lopes.

De acordo com a reportagem, foram demitidos “o cientista político Charles Gomes, a jornalista Jöelle Rouchou, a consagrada ensaísta Flora Sussekind e o sociólogo e premiado escritor José Almino de Alencar (aliás, filho de Miguel Arraes)”.