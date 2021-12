Em novo livro, Renato Janine especula os aprendizados éticos com a pandemia

Apoie o 247

247 - O filósofo, ex-ministro da Educação e presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), Renato Janine Ribeiro, lança seu mais recente livro "Duas ideias filosóficas e a pandemia” (Ed. Estação Liberdade).

O lançamento acontece nesta terça-feira (14), a partir das 18h30, na Livraria da Tarde, em São Paulo.

Na obra, Janine oferece luzes para uma necessária discussão do aprendizado da humanidade ao longo dos dois primeiros anos pandêmicos em razão da disseminação global do coronavírus.



"Pensar a pandemia se faz mais necessário do que nunca, visto o contexto brasileiro anômalo no qual ela se insere, com sua inédita e não menos histórica distribuição de ódio vindo de poderes máximos da República”, diz o editor Angel Bojardsen em sua apresentação do livro.

