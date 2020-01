Em recuperação judicial, Cultura vende Estante Virtual para o Magazine Luiza

Magazine Luiza foi o único investidor a apresentar proposta, pelo valor de R$ 31 milhões. A venda do Estante Virtual tinha sido acertada em setembro do ano passado. O plano de recuperação judicial foi homologado em abril de 2019. edit

Conjur - A proposta de aquisição foi realizada no âmbito da recuperação judicial da Livraria Cultura, em que foi estabelecido processo competitivo para compra da Estante Virtual.

Na assembleia, os credores definiram que todas as dívidas trabalhistas serão quitadas até um ano depois da homologação. Eles também aceitaram a proposta de desconto de até 70% no total dos valores a receber, com prazo de até 12 anos para amortização da dívida.

O pedido de recuperação judicial foi feito em outubro de 2018. Na petição, a empresa argumentou que a crise econômica e encolhimento do mercado editorial no país fizeram que a arrecadação caísse ao longo dos anos, enquanto as dívidas cresceram "vertiginosamente". O grupo Cultura é assessorado pela advogada Fabiana Solano, do escritório Felsberg Advogados.

