Em show, Daniela Mercury carrega bandeira e canta hino nacional: "símbolos do Brasil são nossos!"

Nos últimos anos, Jair Bolsonaro e seus apoiadores capturaram as cores da bandeira e outros símbolos nacionais edit

247 - A cantora Daniela Mercury, opositora do governo Jair Bolsonaro (PL), publicou na noite desta segunda-feira (2) um vídeo de um show em que ela se vestiu com a bandeira do Brasil e cantou o hino nacional.

"Teremos muitos dias de luta pelo Brasil! A bandeira, o hino, as cores e os símbolos do Brasil são nossos!", escreveu a artista.

Nos últimos anos, Bolsonaro e seus apoiadores capturaram as cores da bandeira e outros símbolos nacionais. Opositores pregam que a luta contra o atual governo seja também uma luta pela retomada da identidade nacional.

