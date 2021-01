Em show lotado, Xande de Pilares decreta fim do sofrimento com a Covid-19: “agora chega” (vídeo)

Sambista se apresentou na noite de sábado no Rio de Janeiro em evento que não seguiu protocolos de segurança contra a Covid edit

Revista Fórum - O cantor Xande de Pilares foi mais um dos artistas que participaram de eventos com aglomerações nos últimos dias, em desrespeito aos protocolos de segurança contra a Covid-19.

Na noite deste sábado (2), o sambista se apresentou com uma banda em uma casa de shows na Lapa, Rio de Janeiro, e vídeos do show mostram que as pessoas estavam extremamente aglomeradas e não usavam máscara de proteção.

O artista, em um dos momentos da apresentação, inclusive, chegou a mudar a letra da música “Clareou” para sugerir o “fim” do sofrimento causado pela Covid-19.

