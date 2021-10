Emicida: "Acabar com o Bolsa Família, sobretudo em um momento como esse, é a maior covardia"

"É isso que ocupou o poder no Brasil, covardes desumanos. Assassinos", acrescentou o cantor Emicida edit

247 - O cantor Emicida comentou em suas redes sociais o fim do programa social Bolsa Família, que realizou o pagamento da última parcela aos beneficiários nesta sexta-feira (29).

"Acabar com o Bolsa Família, sobretudo em um momento como esse, é a maior covardia possível. E esse sempre foi o objetivo maior do que existe de pior e mais desumano nesse lugar. É isso que ocupou o poder no Brasil, covardes desumanos. Assassinos", enfatizou o cantor.

