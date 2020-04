Emicida dá invertida em internauta que durante live criticou bandeira do MST

247 - Durante uma live realizada no Instagram nesta sexta-feira (10), Emicida conversava com fãs quando um internauta criticou o rapper por ter uma bandeira do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST) pendurada na parede de sua própria casa.

Emicida se irritou com o ataque e deu o chamamos de uma verdadeira “jantada” que viralizou nas redes sociais.

“Trampei 17 anos pra comprar essa casa. Você precisa torcer pra eu perder, pra você vencer pra caralho, pra eu estar ruim e ter que vender essa casa, pra você ter que comprar ela e tirar essa bandeira daqui. Entendeu?”, rebateu o rapper.

Pô mano a 31 anos convivendo com esse cara, nunca ganhei uma batalha e os cara acha que vai derrubar ele em comentário sem base na internet! Tomou kkkkkk https://t.co/oWABTVAaix — Fióti #MovimentoUbuntu 🏠 (@fiotioficial) April 11, 2020









