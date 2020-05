Emicida sobre Bolsonaro: "elejam um assassino, esperem um genocídio" (vídeo)

247 - O rapper Emicida falou sobre Bolsonaro em live que realizou no último domingo (10). Lembrando a ocasião em que uma idosa nos Estados Unidos circulou pela rua com uma camisa que tinha os dizeres 'elejam um palhaço, esperem um circo', em referência ao então presidente eleito dos EUA, Donald Trump, Emicida transportou o lema para a realidade brasileira.

"Algum tempo atrás, na época que o Donald Trump ganhou a eleição, teve uma velhinha que saiu andando com uma camisa nos Estados Unidos e na camisa dela estava escrito 'elejam um palhaço, esperem um circo'. Quando a gente traz para a realidade do Brasil, a gente vê as atitudes desse inútil que está ocupando o Palácio do Planalto. Aí você pensa, mano: eleja um assassino e espere um genocídio, essa é a nossa realidade", disse Emicida.

"Aquele mesmo comédia, aquele mesmo verme que comparou quilombola a animal naquela ocasião triste alguns anos atrás está sentado na cadeira de presidente, certo? O que tem de mais nojento nesse país está representado por esse pensamento. Pensamento de gente que olha para nós e diz 'porra, neguin agora tá isso, neguin agora tá aquilo, neguin agora tá cheio de marra'. Daqui pra frente, meu 'parça', só vai piorar pra vocês porque a gente não vai voltar não, não tem retrocesso", concluiu.

O rapper @emicida não poupou @jairbolsonaro de duras críticas durante sua live, transmitida nesse domingo (10/5), pelo YouTube. o rapper chamou o presidente de assassino, por conta das mortes decorrentes da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus.pic.twitter.com/1hQ5QmTCeK — Metrópoles (de 🏠) (@Metropoles) May 11, 2020

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.